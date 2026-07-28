У Польщі розслідують погрози вбивством Туску

Районна прокуратура в польському місті Клодзько розпочала розслідування через погрози вбивством прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску, які були опубліковані в інтернеті.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомила прокурор Малгожата Чайковська з окружної прокуратури у Свидниці, невстановлена особа розмістила в мережі коментарі, що містили образи та погрози на адресу глави уряду.

Зазначається, що правоохоронці встановили адресу, з якої надходили повідомлення, після чого провели обшук у помешканні. Під час слідчих дій поліцейські вилучили електронне обладнання та інші предмети.

Серед знайденого був магазин до вогнепальної зброї із трьома патронами типу "Парабелум". Боєприпаси передали на експертизу.

"Підозрюваного встановлено, але ми ще не маємо впевненості щодо того, хто саме опублікував цей контент в інтернеті", – сказала прокурор.

Наразі слідство триває. У прокуратурі не розкривають додаткових деталей справи.

За погрози кримінального характеру та образу конституційного органу Польщі винному може загрожувати до двох років позбавлення волі. Якщо експертиза підтвердить незаконне зберігання боєприпасів, покарання може становити від шести місяців до восьми років ув’язнення.

Варто зазначити, що наприкінці червня окружна прокуратура у польському місті Свидниця розпочала перевірочне провадження щодо можливого створення загрози життю або здоров’ю президента Кароля Навроцького.

А перед цим польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.