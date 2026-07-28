В Польше расследуют угрозы убийством в адрес Туска

Районная прокуратура в польском городе Клодзко начала расследование в связи с угрозами убийством премьер-министру Польши Дональду Туску, которые были опубликованы в интернете.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщила прокурор Малгожата Чайковска из окружной прокуратуры в Свиднице, неустановленное лицо разместило в сети комментарии, содержащие оскорбления и угрозы в адрес главы правительства.

Отмечается, что правоохранители установили адрес, с которого поступали сообщения, после чего провели обыск в жилище. В ходе следственных действий полицейские изъяли электронное оборудование и другие предметы.

Среди найденного был магазин к огнестрельному оружию с тремя патронами типа "Парабелум". Боеприпасы передали на экспертизу.

"Подозреваемый установлен, но мы пока не уверены в том, кто именно опубликовал этот контент в интернете", – сказала прокурор.

Следствие продолжается. В прокуратуре не раскрывают дополнительных подробностей дела.

За угрозы уголовного характера и оскорбление конституционного органа Польши может грозить до двух лет лишения свободы. Если экспертиза подтвердит незаконное хранение боеприпасов, наказание может составить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в конце июня окружная прокуратура в польском городе Свидница начала проверку в связи с возможной угрозой жизни или здоровью президента Кароля Навроцкого.

А перед этим польские правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который, как утверждается, угрожал президенту Навроцкому в сети.