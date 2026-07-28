Затриманим за побиття української пари у Вроцлаві загрожує до 5 років в’язниці

Затриманим за резонансне побиття української пари у польському Вроцлаві загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач.

Речник повідомив, що 28 липня затриманих за підозрою у побитті українців мають допитати у районній прокуратурі Вроцлав-Псе Поле.

"Там їм буде висунуто обвинувачення і прокурор прийме рішення про подальші дії в цій справі… Їм загрожує до п’яти років ув’язнення", – сказав Длубач.

За його словами, затриманим інкримінують скоєння злочинів за статтями 158 (побиття) і 119 (насилля на тлі національної нетерпимості) Кримінального кодексу Польщі. Обидві статті передбачають до п'яти років ув’язнення.

Речник прокуратури також повідомив, що третього учасника нападу ще не затримали.

Інцидент стався 26 липня у Вроцлаві. Група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

За даними ЗМІ, один з учасників побиття має судимість, ще один – займається єдиноборствами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов’язане з тим, що радикально налаштовані групи відчувають політичну підтримку, а також звернувся до президента Кароля Навроцького.