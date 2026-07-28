Задержанным за избиение украинской пары во Вроцлаве грозит до 5 лет тюрьмы

Задержанным за резонансное избиение украинской пары в польском Вроцлаве грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач.

Пресс-секретарь сообщил, что 28 июля задержанных по подозрению в избиении украинцев должны допросить в районной прокуратуре Вроцлав-Псе Поле.

"Там им будет предъявлено обвинение, и прокурор примет решение о дальнейших действиях по этому делу… Им грозит до пяти лет лишения свободы", – сказал Длубач.

По его словам, задержанным инкриминируют совершение преступлений по статьям 158 (избиение) и 119 (насилие на почве национальной нетерпимости) уголовного кодекса Польши. Обе статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Представитель прокуратуры также сообщил, что третьего участника нападения пока не задержали.

Инцидент произошел 26 июля во Вроцлаве. Группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

По данным СМИ, один из участников избиения имеет судимость, еще один – занимается единоборствами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что рост насилия в стране связан с тем, что радикально настроенные группы чувствуют политическую поддержку, а также обратился к президенту Каролю Навроцкому.