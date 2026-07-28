В Чехии полиция закрыла дело депутата, которого проверяли за посты в соцсетях

Чешская полиция прекратила расследование в отношении депутата парламента, почетного президента коалиционной партии "Автомобилисты" Филипа Турека из-за его скандальных высказываний в социальных сетях, поскольку истек срок давности.

Об этом сообщает iROZHLAS, пишет "Европейская правда".

По словам руководителя окружной прокуратуры Праги 4 Яна Вихиты, полиция приняла решение закрыть производство. После того как решение вступит в силу, ни одно из лиц, в отношении которых проводилась проверка, не будет привлечено к ответственности. В то же время окончательное решение по этому делу ещё должна принять прокуратура.

Сам Филипп Турек заявил ČTK, что такое решение его не удивило, поскольку, по его словам, он не совершил ни одного правонарушения.

Правоохранители вели дело в отношении политика, подозревая его в подстрекательстве к ненависти в отношении групп людей или ограничении их прав и свобод, а также в разжигании ненависти по национальному, расовому или этническому признаку.

После парламентских выборов в прошлом году издание Deník N опубликовало десятки постов Турека в соцсетях, содержавших расистские, сексистские и другие оскорбительные высказывания. Также журналисты обратили внимание на многочисленные упоминания Туреком авторитарных лидеров Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Турек извинился за часть раскритикованных высказываний, однако авторство некоторых из них отрицал.

В ответ его партия подала заявление в полицию, обвинив журналистов в клевете, ложном обвинении, несанкционированном доступе к компьютерной системе и нарушении прав. В частности, партия ставила под сомнение подлинность одного из обнародованных высказываний о девочке, получившей тяжелые ожоги во время поджога цыганской семьи в 2009 году.

Скандал вокруг Турека повлиял на формирование нынешнего правительства Чехии, в которое входят партии ANO, "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты". Его рассматривали как возможного кандидата на пост министра иностранных дел, а впоследствии – министра по вопросам окружающей среды, однако назначения не произошло.

Президент Чехии Петр Павел тогда заявлял, что если подлинность спорных постов Турека подтвердится, это сделает невозможным его назначение на любую министерскую должность.