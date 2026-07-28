У Генштабі Збройних сил Чехії розповіли про обмін досвідом з Україною

Начальник Генштабу чеської армії Мирослав Главач заявив, що Чехія прагне використовувати досвід України в галузі протиповітряної та антидронної оборони.

Його цитує видання České Noviny, пише "Європейська правда".

У виступі перед Комітетом Сенату з питань закордонних справ, оборони та безпеки Главач анонсував телефонну розмову з новопризначеним начальником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком. За його словами, головною темою обговорення буде обмін досвідом між чеською та українською арміями.

"Цього тижня я проведу відеоконференцію з начальником Генерального штабу України, де ми встановимо деякі параметри. І, звичайно, на робочому рівні експертів та командирів нижчого рівня також обмінюються інформацією з досвіду ведення війни в Україні, щоб ми також могли впровадити частину цього досвіду в наші можливості. Ведення війни постійно розвивається, і ми не можемо залишатися німими, глухими та сліпими", – сказав керівник Генштабу Збройних сил Чехії.

Главач пояснив, що Чехія хоче провадити український досвід у власну систему забезпечення захисту від безпілотників та розвитку можливостей протиповітряної оборони. За його словами, співпраця з Києвом також стосується розробки та тактичного управління діяльністю сухопутних військ або кіберсил.

Посадовець зазначив, що минулого тижня він провів переговори з українським послом та військовим аташе, які передали чеській стороні свої вимоги щодо підтримки України. Йдеться про допомогу у сфері протиповітряної оборони, а також про щоденні пайки та інші речі, що слугують для підтримки військових.

Водночас Главач уточнив, що будь-які рішення про надання допомоги Україні має ухвалювати чеський уряд. Армія передасть міністру оборони пропозиції української сторони, який згодом подасть їх на розгляд кабінету міністрів.

Нагадаємо, на початку липня глава чеського МЗС Петр Мацінка заявив, що країна перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України. Це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.

Водночас чеський прем’єр Андрей Бабіш згодом додав, що внесок Чехії в програму PURL буде одноразовим.