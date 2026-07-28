В Генштабе Вооруженных сил Чехии рассказали об обмене опытом с Украиной

Начальник Генштаба чешской армии Мирослав Главач заявил, что Чехия стремится использовать опыт Украины в области противовоздушной и антидроновой обороны.

Его цитирует издание České Noviny, пишет "Европейская правда".

В выступлении перед комитетом Сената по вопросам иностранных дел, обороны и безопасности Главач анонсировал телефонный разговор с новоназначенным начальником Генштаба ВСУ Игорем Скибюком. По его словам, главной темой обсуждения станет обмен опытом между чешской и украинской армиями.

"На этой неделе я проведу видеоконференцию с начальником Генерального штаба Украины, где мы согласуем некоторые параметры. И, конечно, на рабочем уровне эксперты и командиры низшего звена также обмениваются информацией об опыте ведения войны в Украине, чтобы мы тоже могли внедрить часть этого опыта в наши возможности. Ведение войны постоянно развивается, и мы не можем оставаться немыми, глухими и слепыми", – сказал глава Генштаба Вооруженных сил Чехии.

Глава Генерального штаба пояснил, что Чехия хочет внедрить украинский опыт в собственную систему обеспечения защиты от беспилотников и развития возможностей противовоздушной обороны. По его словам, сотрудничество с Киевом также касается разработки и тактического управления деятельностью сухопутных войск или киберсил.

Чиновник отметил, что на прошлой неделе он провел переговоры с украинским послом и военным атташе, которые передали чешской стороне свои требования относительно поддержки Украины. Речь идет о помощи в сфере противовоздушной обороны, а также о ежедневных пайках и других вещах, необходимых для поддержки военных.

В то же время Главач уточнил, что любые решения о предоставлении помощи Украине должно принимать чешское правительство. Армия передаст предложения украинской стороны министру обороны, который впоследствии представит их на рассмотрение кабинета министров.

Напомним, в начале июля глава чешского МИД Петр Мацинка заявил, что страна перенаправит средства из некоторых проектов на инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины. Это станет первым случаем, когда правительство Андрея Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Украине.

В то же время чешский премьер Андрей Бабиш позже добавил, что вклад Чехии в программу PURL будет одноразовым.