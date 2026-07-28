Туреччина надіслала 4 спецлітаки на підмогу пожежникам Іспанії та Франції

Туреччина надіслала чотири спеціалізованих літаки для гасіння пожеж на допомогу Франції та Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 28 липня оголосив міністр з сільського й лісового господарства Ібрагім Юмаклі.

Міністр зазначив, що масштабні лісові пожежі у європейських країнах вкотре демонструють, наскільки складно приборкати це стихійне лихо.

➡️ İSPANYA’NIN ARDINDAN FRANSA İÇİN DE 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞIMIZ YOLA ÇIKTI



📍Avrupa'da günlerdir süren orman yangınları, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatları doğrultusunda,… pic.twitter.com/7JKdiICM0J – İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2026

"За дорученням нашого президента слідом за двома протипожежними літаками, які відправили до Іспанії, ми відправляємо ще два до Франції у відповідь на їхнє прохання про допомогу. Туреччина зі своїми можливостями й досвідом виконує свій обов’язок не лише захищати свої ліси, а й, за потреби, ліси в інших країнах", – заявив він.

Президент Франції Емманюель Макрон поширив цей допис з коментарем "Дякую, Туреччино".

У попередні роки масштабні лісові пожежі нерідко траплялись і на півдні Туреччини.

Як відомо, в Іспанії масштабні лісові пожежі зосереджені довкола Мадрида, через них евакуйовані або обмежені у пересуванні близько 90 тисяч людей. Лише в останню добу ситуація почала покращуватись.

Франція вже близько тижня потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, що спустошили десятки тисяч гектарів території і спричинили евакуацію понад 200 тисяч людей. Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході. У вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Обидві країни у зв’язку зі стихійним лихом активували Механізм цивільного захисту ЄС. У межах цієї допомоги з 1 серпня в Іспанію мають прибути 105 польських пожежників.