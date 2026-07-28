Туреччина надіслала 4 спецлітаки на підмогу пожежникам Іспанії та Франції
Туреччина надіслала чотири спеціалізованих літаки для гасіння пожеж на допомогу Франції та Іспанії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це 28 липня оголосив міністр з сільського й лісового господарства Ібрагім Юмаклі.
Міністр зазначив, що масштабні лісові пожежі у європейських країнах вкотре демонструють, наскільки складно приборкати це стихійне лихо.
➡️ İSPANYA’NIN ARDINDAN FRANSA İÇİN DE 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞIMIZ YOLA ÇIKTI
📍Avrupa'da günlerdir süren orman yangınları, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatları doğrultusunda,… pic.twitter.com/7JKdiICM0J– İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2026
"За дорученням нашого президента слідом за двома протипожежними літаками, які відправили до Іспанії, ми відправляємо ще два до Франції у відповідь на їхнє прохання про допомогу. Туреччина зі своїми можливостями й досвідом виконує свій обов’язок не лише захищати свої ліси, а й, за потреби, ліси в інших країнах", – заявив він.
Президент Франції Емманюель Макрон поширив цей допис з коментарем "Дякую, Туреччино".
У попередні роки масштабні лісові пожежі нерідко траплялись і на півдні Туреччини.
Як відомо, в Іспанії масштабні лісові пожежі зосереджені довкола Мадрида, через них евакуйовані або обмежені у пересуванні близько 90 тисяч людей. Лише в останню добу ситуація почала покращуватись.
Франція вже близько тижня потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, що спустошили десятки тисяч гектарів території і спричинили евакуацію понад 200 тисяч людей. Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході. У вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості.
За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.
Обидві країни у зв’язку зі стихійним лихом активували Механізм цивільного захисту ЄС. У межах цієї допомоги з 1 серпня в Іспанію мають прибути 105 польських пожежників.