Турция отправила 4 спецсамолета на помощь пожарным Испании и Франции

Турция отправила четыре специализированных самолета для тушения пожаров на помощь Франции и Испании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 28 июля заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли.

Министр отметил, что масштабные лесные пожары в европейских странах в очередной раз демонстрируют, насколько сложно справиться с этим стихийным бедствием.

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📍Avrupa'da günlerdir süren orman yangınları, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatları doğrultusunda,… pic.twitter.com/7JKdiICM0J – İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2026

"По поручению нашего президента вслед за двумя противопожарными самолетами, отправленными в Испанию, мы направляем еще два во Францию в ответ на их просьбу о помощи. Турция, используя свои возможности и опыт, выполняет свой долг не только по защите своих лесов, но и, при необходимости, лесов в других странах", – заявил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распространил этот пост с комментарием "Спасибо, Турция".

В предыдущие годы масштабные лесные пожары нередко происходили и на юге Турции.

Как известно, в Испании масштабные лесные пожары сосредоточены вокруг Мадрида, из-за них эвакуированы или ограничены в передвижении около 90 тысяч человек. Только за последние сутки ситуация начала улучшаться.

Франция уже около недели страдает от беспрецедентных лесных пожаров, которые опустошили десятки тысяч гектаров территории и привели к эвакуации более 200 тысяч человек. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе. Во вторник эвакуацию объявили в новом районе.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Обе страны в связи со стихийным бедствием задействовали Механизм гражданской защиты ЕС. В рамках этой помощи с 1 августа в Испанию должны прибыть 105 польских пожарных.