Італія вирішила скористатися позиками ЄС на військові потреби

Італійський уряд після місяців невизначеності ухвалив рішення про участь у програмі ЄС з надання позик на переозброєння SAFE.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, його цитує ANSA.

Міністр закордонних справ повідомив, що Італія зарезервувала 14,9 мільярда євро в рамках програми SAFE. За його словами, до кінця року уряд вирішить, скільки саме коштів з цієї програми необхідно країні та на які потреби.

Коментарі Таяні викликали різку реакцію у парламентарів з партії "Ліга", яка входить до керівної коаліції. Там наголосили, що саме парламент має ухвалювати подібні рішення.

"Парламент вирішуватиме, чи використовувати цей канал фінансування і коли", – сказав сенатор від "Ліги" Клаудіо Боргі.

Водночас в Єврокомісії привітали заяву Таяні, назвавши її "позитивним сигналом". Там висловили сподівання, що країна скористається всіма коштами, які передбачені для її витрат на переозброєння, та закликали Рим пришвидшитися в ухваленні рішень.

"Якщо щось зміниться щодо фінансування, то ми опинимося в ще більш нагальній ситуації, оскільки ці кошти доведеться перерозподілити. Немає часу на зволікання", – заявив речник Єврокомісії.

Збільшення витрат на оборону є вкрай непопулярним в Італії, де прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні перебуває під тиском опозиції, щоб використати свої обмежені бюджетні повноваження для пом'якшення зростання цін на енергоносії, які зросли на тлі війни на Близькому Сході.

Раніше Італія публічно висловила зацікавленість у скороченні більш ніж вдвічі свого фінансування у розмірі 15 мільярдів євро в рамках програми SAFE. За даними ЗМІ, участь країни в ініціативі ЄС опинилася під загрозою через суперечки в уряді.

Повідомлялося, що Європейська комісія може оголосити про новий раунд надання позик на переозброєння за програмою SAFE, оскільки Угорщина, ймовірно, скоротить свій запит на оборонні кредити.