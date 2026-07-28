Италия решила воспользоваться кредитами ЕС на военные нужды

Итальянское правительство после нескольких месяцев неопределенности приняло решение об участии в программе ЕС по предоставлению кредитов на перевооружение SAFE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, его цитирует ANSA.

Министр иностранных дел сообщил, что Италия зарезервировала 14,9 миллиарда евро в рамках программы SAFE. По его словам, до конца года правительство решит, сколько именно средств из этой программы необходимо стране и на какие нужды.

Комментарии Таяни вызвали резкую реакцию у парламентариев из партии "Лига", входящей в правящую коалицию. Там подчеркнули, что именно парламент должен принимать подобные решения.

"Парламент будет решать, использовать ли этот канал финансирования и когда", – сказал сенатор от "Лиги" Клаудио Борги.

В то же время в Еврокомиссии приветствовали заявление Таяни, назвав его "позитивным сигналом". Там выразили надежду, что страна воспользуется всеми средствами, предусмотренными для ее расходов на перевооружение, и призвали Рим ускорить принятие решений.

"Если что-то изменится в плане финансирования, то мы окажемся в еще более неотложной ситуации, поскольку эти средства придется перераспределить. Нет времени на промедление", – заявил представитель Еврокомиссии.

Увеличение расходов на оборону крайне непопулярно в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони находится под давлением оппозиции, требующей использовать свои ограниченные бюджетные полномочия для смягчения роста цен на энергоносители, которые выросли на фоне войны на Ближнем Востоке.

Ранее Италия публично выразила заинтересованность в сокращении более чем вдвое своего финансирования в размере 15 миллиардов евро в рамках программы SAFE. По данным СМИ, участие страны в инициативе ЕС оказалось под угрозой из-за разногласий в правительстве.

Сообщалось, что Европейская комиссия может объявить о новом раунде предоставления займов на перевооружение по программе SAFE, поскольку Венгрия, вероятно, сократит свой запрос на оборонные кредиты.