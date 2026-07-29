Прем’єр Іспанії похвалився своїми досягненнями на тлі низки корупційних скандалів

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес похвалився досягненнями свого уряду в соціальній та економічній сферах на тлі низки корупційних скандалів та політичної кризи, що набирає обертів.

Заяву очільника іспанського уряду наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на своїй останній пресконференції перед літніми канікулами, прем'єр-міністр Іспанії відстоював політику в галузі клімату, соціальної сфери та трудових відносин, яка, за його твердженням, стала наріжним каменем керівної коаліції.

"Як би інші відреагували на ці кризи?" – запитав він, маючи на увазі останні руйнівні лісові пожежі, які охопили тисячі гектарів у центральній частині Іспанії.

На економічному фронті лідер соціалістів знову послався на сильні макроекономічні показники іспанської економіки як доказ "успіху" своєї адміністрації: за даними Європейської комісії, у 2026 році ВВП Іспанії зріс на 2,4%.

"Ми – уряд народу і для народу", – підсумував він, відхиливши вимоги до дострокових виборів.

Останні місяці ознаменувалися інтенсивною судовою активністю навколо іспанського лідера.

Його колишній міністр і права рука, Хосе Луїс Абалос, був засуджений до 24 років ув’язнення за корупцію в державному секторі.

В іншій справі його брат, Давид Санчес, отримав дев’ятирічну заборону обіймати державні посади, а у рамках окремого судового розгляду його дружина Бегонья Гомес та колишні високопосадовці досі очікують на вирок.

Тим часом триває гучне розслідування щодо його наставника, колишнього прем’єр-міністра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, за зловживання впливом та відмивання грошей.

На запитання преси про кількість корупційних справ, що оточують його адміністрацію та найближче оточення, лідер соціалістів відповів так само, як і раніше, відкинувши всі справи як "поодинокі", а не "системні".

Прем’єр-міністр наполягає на невинуватості своєї родини та Сапатеро, звинувачуючи Народну партію та ультраправу Vox в "організації кампанії з дегуманізації", спрямованої, зокрема, проти його родини, та ще раз наголошуючи на політиці нульової терпимості до корупції, яку проводить його уряд.

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