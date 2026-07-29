Премьер Испании похвастался своими достижениями на фоне ряда коррупционных скандалов

Премьер-министр Испании Педро Санчес похвастался достижениями своего правительства в социальной и экономической сферах на фоне ряда коррупционных скандалов и набирающего обороты политического кризиса.

Заявление главы испанского правительства приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Выступая на своей последней пресс-конференции перед летними каникулами, премьер-министр Испании отстаивал политику в области климата, социальной сферы и трудовых отношений, которая, по его утверждению, стала краеугольным камнем правящей коалиции.

"Как бы другие отреагировали на эти кризисы?" – спросил он, имея в виду недавние разрушительные лесные пожары, охватившие тысячи гектаров в центральной части Испании.

На экономическом фронте лидер социалистов вновь сослался на сильные макроэкономические показатели испанской экономики как доказательство "успеха" своей администрации: по данным Европейской комиссии, в 2026 году ВВП Испании вырос на 2,4%.

"Мы – правительство народа и для народа", – подытожил он, отвергнув требования о проведении досрочных выборов.

Последние месяцы ознаменовались интенсивной судебной активностью вокруг испанского лидера.

Его бывший министр и правая рука, Хосе Луис Абалос, был приговорен к 24 годам лишения свободы за коррупцию в государственном секторе.

В другом деле его брат, Давид Санчес, получил девятилетний запрет на занятие государственных должностей, а в рамках отдельного судебного разбирательства его жена Бегонья Гомес и бывшие высокопоставленные чиновники до сих пор ожидают приговора.

Между тем продолжается громкое расследование в отношении его наставника, бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, по обвинению в злоупотреблении влиянием и отмывании денег.

На вопрос прессы о количестве коррупционных дел, связанных с его администрацией и ближайшим окружением, лидер социалистов ответил так же, как и раньше, отвергнув все дела как "единичные", а не "системные".

Премьер-министр настаивает на невиновности своей семьи и Сапатеро, обвиняя Народную партию и ультраправую Vox в "организации кампании по дегуманизации", направленной, в частности, против его семьи, и еще раз подчеркивая политику нулевой терпимости к коррупции, которую проводит его правительство.

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