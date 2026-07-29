В правительстве Польши обвинили правых в разжигании ненависти к украинцам

Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка связал рост случаев насилия в отношении украинцев с риторикой и действиями политиков правого толка.

Заявление представителя польского правительства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Шлапка, политики из правого лагеря создали атмосферу безнаказанности и фактически дали обществу "разрешение на ненависть".

"Такие настроения и такое ощущение безнаказанности не возникают без причины", – подчеркнул пресс-секретарь польского правительства.

По его словам, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ввел в польскую политику представителей радикальных кругов, а отдельные политики правого толка все чаще используют риторику, близкую к заявлениям ультраправого националиста с пророссийскими взглядами Гжегожа Брауна.

"Все это – действия, которые в публичном пространстве фактически дают разрешение на ненависть", – заявил Шлапка.

Он подчеркнул, что польское правительство принципиально не соглашается с такими подходами и будет решительно противодействовать проявлениям ненависти и насилия.

Пресс-секретарь правительства также раскритиковал президента Кароля Навроцкого, заявив, что тот не высказывается по поводу последних случаев агрессии в отношении украинцев, хотя ранее неоднократно положительно оценивал организованные драки футбольных хулиганов, называя их "благородной формой борьбы".

"Лагерь "Объединенной правой" выпустил этого джина из бутылки, и мы видим последствия этого на улицах. Это просто варварские действия со стороны политиков. Их последствия очень жестоки, но мы будем бороться с этим со всей бескомпромиссностью", – подчеркнул Шлапка.

Напомним, недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с этим нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу".