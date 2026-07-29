ЗМІ: ЄС може знизити вимоги до Британії у суперечці про оплату навчання студентів

Європейський Союз готовий піти на компроміс у суперечці з Великою Британією щодо плати за навчання для студентів з країн ЄС, аби прискорити переговори про поглиблення відносин після Brexit.

Про це Politico повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поки що зосереджений переважно на внутрішній політиці, однак у Брюсселі очікують, що питання відновлення тісніших зв’язків із ЄС стане одним із його пріоритетів.

Одним із головних каменів спотикання у переговорах стала вимога ЄС, щоб європейські студенти у британських університетах сплачували плату на рівні з британськими студентами. Адже після Brexit громадяни країн ЄС часто змушені платити значно вищі міжнародні тарифи.

За даними співрозмовників, компромісний варіант, який обговорюють у Брюсселі, передбачає, що студенти з ЄС отримають знижені ставки, але вони все одно будуть вищими, ніж для британців.

Таким чином університети зможуть частково компенсувати втрати доходів.

Британські університети виступають проти повного вирівнювання плати, оскільки значною мірою залежать від високих платежів іноземних студентів. Зокрема, "Група Рассела", до якої входять університети, що активно займаються науковими дослідженнями, заявляла, що така зміна може коштувати сектору близько 580 млн фунтів.

У контексті освітньої співпраці між Британією та ЄС варто нагадати, що у грудні 2025 року сторони домовилися дозволити британським студентам знову приєднатися до популярної програми обміну студентами Erasmus+.

Також нагадаємо, що другий саміт Британія-ЄС, зосереджений на економічній співпраці Лондона з блоком у спробі перезавантажити відносини після Brexit, мав відбутися 22 липня у Брюсселі.

Втім, у Єврокомісії заявили, що переглянуть питання проведення саміту Велика Британія-ЄС, який мав відбутися наприкінці липня після оголошення Стармера про відставку.

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