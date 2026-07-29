СМИ: ЕС может снизить требования к Британии в споре об оплате обучения студентов

Европейский Союз готов пойти на компромисс в споре с Великобританией по поводу платы за обучение студентов из стран ЕС, чтобы ускорить переговоры об углублении отношений после Brexit.

Об этом Politico сообщили осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем пока сосредоточен преимущественно на внутренней политике, однако в Брюсселе ожидают, что вопрос восстановления более тесных связей с ЕС станет одним из его приоритетов.

Одним из главных камней преткновения в переговорах стало требование ЕС, чтобы европейские студенты в британских университетах платили за обучение наравне с британскими студентами. Ведь после Brexit граждане стран ЕС часто вынуждены платить значительно более высокие международные тарифы.

По данным собеседников, компромиссный вариант, который обсуждают в Брюсселе, предусматривает, что студенты из ЕС получат сниженные ставки, но они все равно будут выше, чем для британцев.

Таким образом университеты смогут частично компенсировать потери доходов.

Британские университеты выступают против полного выравнивания платы за обучение, поскольку в значительной степени зависят от высоких платежей иностранных студентов. В частности, "Группа Рассела", куда входят университеты, активно занимающиеся научными исследованиями, заявляла, что такое изменение может обойтись сектору примерно в 580 млн фунтов.

В контексте образовательного сотрудничества между Великобританией и ЕС стоит напомнить, что в декабре 2025 года стороны договорились разрешить британским студентам вновь присоединиться к популярной программе обмена студентами Erasmus+.

Также напомним, что второй саммит "Великобритания–ЕС", посвященный экономическому сотрудничеству Лондона с блоком в попытке перезагрузить отношения после Brexit, должен был состояться 22 июля в Брюсселе.

Впрочем, в Еврокомиссии заявили, что пересмотрят вопрос о проведении саммита Великобритания-ЕС, который должен был состояться в конце июля после объявления Стармера об отставке.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.