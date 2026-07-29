Бывший премьер-министр Польши Моравецкий объявил о создании новой фракции

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о создании новой фракции "Развитие Плюс".

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Исправлено в 12:20. Изначально в новости ошибочно указывалось, что речь идет о политической силе.

По словам Моравецкого, новое объединение намерено сосредоточиться на вопросах развития Польши, укреплении армии, защите культурной идентичности и повышении благосостояния граждан.

"В последнее время мы стали свидетелями очень странных партийных игр, которые совершенно ни к чему. Мы хотим смотреть в будущее и бороться за благосостояние поляков, за сильную армию и за сильную культурную идентичность поляков. Мы не хотим втягиваться в партийные распри", – сказал Моравецкий.

По его словам, в "Развитие Плюс" войдут 40 депутатов и сенаторов.

Он также раскритиковал руководство партии "Право и справедливость" ("ПиС") и заявил, что внутренние конфликты ослабляют политический лагерь.

Напомним, 24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа депутатов-изгнанников.

Также сообщалось, что социологические опросы в Польше показывают: новая политическая сила вокруг Моравецкого может существенно изменить баланс сил в парламенте и получить "золотую акцию" в предстоящих коалиционных переговорах.

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.