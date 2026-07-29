Туск розповів, чи відповів Навроцький на його заклик відреагувати на атаки на українців

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, чи відреагував президент Кароль Навроцький на його заклик "припинити мовчати" щодо нещодавнього нападу на українську пару у Вроцлаві.

Заяву очільника польського уряду наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Туск наголосив, що засудження заслуговує не лише саме насильство, а й "удар по ключовому інтересу Польщі, яким є наша репутація".

"Реакцією (Навроцького. – Ред.) поки що є мовчання… Як ви знаєте, зло є візуально привабливішим, цікавішим, і потрібно набагато менше зусиль, щоб зруйнувати чиюсь репутацію, ніж щоб її побудувати. Поляки будували цю репутацію десятки років дуже важкою працею", – сказав Туск.

Він додав, що очікує від Навроцького заяви про те, що "немає абсолютно жодного алібі, жодного виправдання для такого роду актів".

Нагадаємо, нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку з нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".

Тим часом речник уряду Польщі Адам Шлапка пов’язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.