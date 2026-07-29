Туск рассказал, ответил ли Навроцкий на его призыв отреагировать на нападения на украинцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, отреагировал ли президент Кароль Навроцкий на его призыв "прекратить молчать" в связи с недавним нападением на украинскую пару во Вроцлаве.

Заявление главы польского правительства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Туск подчеркнул, что осуждения заслуживает не только само насилие, но и "удар по ключевому интересу Польши, которым является наша репутация".

"Реакцией (Навроцкого. – Ред.) пока что остается молчание… Как вы знаете, зло визуально привлекательнее, интереснее, и требуется гораздо меньше усилий, чтобы разрушить чью-то репутацию, чем чтобы её построить. Поляки строили эту репутацию десятки лет очень тяжелым трудом", – сказал Туск.

Он добавил, что ожидает от Навроцкого заявления о том, что "нет абсолютно никакого алиби, никакого оправдания для такого рода действий".

Напомним, недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу".

Между тем пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка связал рост случаев насилия в отношении украинцев с риторикой и действиями политиков правого толка.