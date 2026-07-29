Лісові пожежі у Франції створюють загрозу для оборонних об’єктів

Лісові пожежі, що вирують в департаменті Жиронда на південному заході Франції, змусили владу посилювати заходи безпеки на стратегічно важливих оборонних та аерокосмічних об’єктах навколо Бордо.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, це призвело до порушення роботи одного з ключових промислових кластерів країни.

Серед компаній, що зазнали збитків, – ArianeGroup, Dassault Aviation, Airbus Atlantic та компанія Roxel, що спеціалізується на ракетних двигунах.

Міністерство оборони Франції повідомило, що з суботи для підтримки екстрених служб було задіяно 1 500 військовослужбовців. У відомстві додали, що для захисту промислових об’єктів у координації з іншими міністерствами направлено "експертів та ресурси".

Компанія ArianeGroup, чиї підприємства в регіоні виробляють системи тяги для європейських ракет Ariane та французьких балістичних ракет M51, у понеділок заявила, що перебуває в постійному контакті як з місцевою, так і з національною владою.

"Питання, пов’язані із захистом майданчиків ArianeGroup, наразі вирішуються", – повідомили в компанії.

Roxel, дочірня компанія європейського виробника ракет MBDA, працює на промисловому майданчику підвищеного ризику в комуні Сен-Медар-ан-Жаль, де випускає твердопаливні двигуни для тактичних ракет.

За кілька кілометрів розташовані комплекси Dassault, Safran і Thales, які також виглядають вразливими. У Roxel розповіли, що за підтримки влади вжито необхідних заходів для захисту виробництва та співробітників.

Dassault Aviation співпрацює з французьким Головним управлінням з озброєнь та префектурою: компанія перевезла чутливе обладнання з заводу в Мартіньясі та логістичного центру в Сестасі на майданчик у Меріньяку та розташовану поруч авіабазу 106.

Компанія також повідомила, що більшість співробітників її підприємств у Меріньяку та Мартіньясі залишаються вдома. Завод Dassault у Меріньяку займається остаточним складанням та льотними випробуваннями винищувачів Rafale та бізнес-джетів Falcon, а підприємство в Мартіньясі спеціалізується на авіаційних конструкціях.

Airbus Atlantic також евакуювала працівників з майданчика в Салоні на вимогу влади. На цьому підприємстві виробляють елементи фюзеляжу для літаків Airbus A220 та A350.

Франція вже близько тижня потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, що спустошили десятки тисяч гектарів території і спричинили евакуацію понад 200 тисяч людей. Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході. У вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.