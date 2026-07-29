Лесные пожары во Франции создают угрозу для оборонных объектов

Лесные пожары, бушующие в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, вынудили власти усилить меры безопасности на стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектах в окрестностях Бордо.

Об этом сообщает Euronews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это привело к сбоям в работе одного из ключевых промышленных кластеров страны.

Среди компаний, понесших убытки, – ArianeGroup, Dassault Aviation, Airbus Atlantic и компания Roxel, специализирующаяся на ракетных двигателях.

Министерство обороны Франции сообщило, что с субботы для поддержки экстренных служб было задействовано 1 500 военнослужащих. В ведомстве добавили, что для защиты промышленных объектов в координации с другими министерствами направлены "эксперты и ресурсы".

Компания ArianeGroup, чьи предприятия в регионе производят системы тяги для европейских ракет Ariane и французских баллистических ракет M51, в понедельник заявила, что находится в постоянном контакте как с местными, так и с национальными властями.

"Вопросы, связанные с защитой площадок ArianeGroup, в настоящее время решаются", – сообщили в компании.

Roxel, дочерняя компания европейского производителя ракет MBDA, работает на промышленной площадке повышенного риска в коммуне Сен-Медар-ан-Жаль, где выпускает твердотопливные двигатели для тактических ракет.

В нескольких километрах расположены комплексы Dassault, Safran и Thales, которые также выглядят уязвимыми. В Roxel рассказали, что при поддержке властей приняты необходимые меры для защиты производства и сотрудников.

Dassault Aviation сотрудничает с французским Главным управлением по вооружениям и префектурой: компания перевезла чувствительное оборудование с завода в Мартиньясе и логистического центра в Сестасе на площадку в Мериньяке и расположенную рядом авиабазу 106.

Компания также сообщила, что большинство сотрудников её предприятий в Мериньяке и Мартиньясе остаются дома. Завод Dassault в Мериньяке занимается окончательной сборкой и летными испытаниями истребителей Rafale и бизнес-джетов Falcon, а предприятие в Мартиньясе специализируется на авиационных конструкциях.

Airbus Atlantic также эвакуировала сотрудников с площадки в Салоне по требованию властей. На этом предприятии производят элементы фюзеляжа для самолетов Airbus A220 и A350.

Франция уже около недели страдает от беспрецедентных лесных пожаров, которые опустошили десятки тысяч гектаров территории и привели к эвакуации более 200 тысяч человек. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе. Во вторник эвакуацию объявили в новом районе.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.