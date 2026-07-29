На кордоні Литви й Білорусі виявили незавершений тунель

Співробітники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) виявили у Варенському районі країни недобудований тунель, який, як підозрюється, мав слугувати для проникнення нелегальних мігрантів із Білорусі до Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За інформацією VSAT, підземний тунель, який рили поблизу села Пертакас, було виявлено ввечері 26 липня.

Зазначається, що коли прикордонники прибули на місце події, близько 20 чоловіків у цивільному одязі втекли на територію Білорусі.

Довжина тунелю складає приблизно 11 метрів. За інформацією VSAT, його прокопали під патрульним шляхом, і він простягався глибше вглиб території Литви. Поруч було знайдено колоди, які, ймовірно, призначалися для підкріплення тунелю, а також виритий пісок і відра.

За попередньою інформацією, тунель ще не був добудований – за межами патрульної стежки не було виходу, тому нелегальні мігранти чи інші особи не могли скористатися ним для проникнення до Литви.

Розпочато досудове розслідування щодо незаконного перетину державного кордону. Таке кримінальне правопорушення карається штрафом, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.

Раніше писали, що Литва виявляє десятки спроб незаконного перевезення мігрантів через тунелі з Білорусі, при цьому посадовці впевнені, що до цієї операції, найімовірніше, причетні представники білоруського режиму.

У травні VSAT не допустила до Литви 38 мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі через підземний тунель.