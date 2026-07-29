Прем'єр Франції відклав відпустку через масштабні пожежі

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню відклав початок своєї відпустки через масштабні лісові пожежі, що тривають у країні, зокрема в департаменті Жиронда.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, глава французького уряду вирішив відкласти від’їзд, щоб зосередитися на координації дій у зв’язку з кризовою ситуацією.

Хоча для французьких міністрів офіційно розпочався період літніх відпусток, вони зобов’язані залишатися на зв’язку та перебувати не далі ніж за дві години їзди від свого міністерства.

Середа вважається особливо складним днем для пожежних служб через спеку та сильний вітер, які сприяють швидкому поширенню вогню.

Наразі найбільше занепокоєння викликає ситуація в департаменті Жиронда.

Як повідомлялось, лісові пожежі, що вирують в Жиронді, змусили владу посилювати заходи безпеки на стратегічно важливих оборонних та аерокосмічних об’єктах навколо Бордо.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.