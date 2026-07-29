ЗМІ: у США занепокоїлися, що Іран отримує розвіддані з відео американських військових

Командир Збройних сил США на Близькому Сході Бред Купер попередив військовослужбовців, що відео з мобільних телефонів, опубліковані в інтернеті, можуть допомогти Ірану націлити удари на американські бази.

Про це йдеться у листі Купера, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства заявили, що деяким військовослужбовцям, які перебувають у зоні бойових дій, незабаром може бути наказано здати свої телефони.

У своєму листі Купер зазначив, що Іран отримує перевагу завдяки можливості майже в режимі реального часу бачити успіх або провал своїх ударів, переглядаючи новини або дописи журналістів в інтернеті, що містять "реакції, фотографії та відеозаписи з мобільних телефонів наших військових".

"Прямі, неминучі втрати, пов’язані з цією розвідкою з відкритих джерел, можна виміряти життями американських військовослужбовців та цивільних мешканців країн Перської затоки, що стали цілями атак", – зазначив він.

Тому командир Збройних сил США на Близькому Сході закликав військових "подвоїти увагу до оперативної безпеки".

Також Купер згадав у листі про відеозапис, який було зроблено за допомогою смартокулярів Meta з вбудованою камерою.

"В Instagram було опубліковано відео, зняте за допомогою окулярів Meta військовослужбовця, на якому видно, куди і як ця людина евакуювалася до бункера під час іранської ракетної та дронної атаки", – зазначив він.

За словами Купера, якби не такі свідчення, Ірану зазвичай було б важко визначити успіх чи провал своїх ударів – завдяки електронним перешкодам з боку американських збройних сил або іншим тактикам, що застосовуються у зонах бойових дій.

"Це повідомлення є загальним нагадуванням нашим військовослужбовцям про важливість дотримання оперативної безпеки. Це одна з багатьох нагод, якими адмірал Купер скористався, щоб донести оперативні пріоритети", – заявив речник Центрального командування США капітан Тімоті Гокінс на прохання прокоментувати ситуацію.

Раніше ЗМІ писали, що головнокомандувач збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер рекомендував американській адміністрації припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

Втім, 28 липня американські військові заявили, що Іран намагався здійснити раптовий удар по військах США, дислокованих на Близькому Сході.