СМИ: в США обеспокоены тем, что Иран получает разведданные из видео американских военных

Командующий Вооружёнными силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер предупредил военнослужащих, что видео с мобильных телефонов, опубликованные в интернете, могут помочь Ирану нацелить удары на американские базы.

Об этом говорится в письме Купера, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Собеседники агентства заявили, что некоторым военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, вскоре может быть приказано сдать свои телефоны.

В своём письме Купер отметил, что Иран получает преимущество благодаря возможности практически в режиме реального времени видеть успех или провал своих ударов, просматривая новости или публикации журналистов в интернете, содержащие "реакции, фотографии и видеозаписи с мобильных телефонов наших военных".

"Прямые, неизбежные потери, связанные с этой разведкой из открытых источников, можно измерить жизнями американских военнослужащих и гражданских жителей стран Персидского залива, ставших целями атак", – отметил он.

Поэтому командующий Вооруженными силами США на Ближнем Востоке призвал военных "уделить удвоенное внимание оперативной безопасности".

Также Купер упомянул в письме о видеозаписи, сделанной с помощью очков Meta со встроенной камерой.

"В Instagram было опубликовано видео, снятое с помощью очков Meta военнослужащего, на котором видно, куда и как этот человек эвакуировался в бункер во время иранской ракетной и дроновой атаки", – отметил он.

По словам Купера, если бы не такие свидетельства, Ирану, как правило, было бы трудно определить успех или провал своих ударов – из-за электронных помех со стороны американских вооруженных сил или других тактик, применяемых в зонах боевых действий.

"Это сообщение является общим напоминанием нашим военнослужащим о важности соблюдения оперативной безопасности. Это один из многих случаев, которыми адмирал Купер воспользовался, чтобы донести оперативные приоритеты", – заявил пресс-секретарь Центрального командования США капитан Тимоти Хокинс в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее СМИ писали, что главнокомандующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер рекомендовал американской администрации прекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку их эффективность достигла предела.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

Впрочем, 28 июля американские военные заявили, что Иран пытался нанести внезапный удар по войскам США, дислоцированным на Ближнем Востоке.