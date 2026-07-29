Президент Німеччини призначив нових міністрів після перестановок в уряді Мерца

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно призначив трьох нових міністрів від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) після кадрових перестановок в уряді канцлера Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Штайнмаєр вручив документи про призначення новому міністру охорони здоров'я Карстену Ліннеманну, очільниці відомства канцлера Ніні Варкен, яка має ранг міністра, та міністру транспорту Штеффену Більгеру.

Упродовж дня вони офіційно переберуть керівництво своїми відомствами. Водночас через літню парламентську перерву присягу в Бундестазі вони складуть лише у вересні.

Під час церемонії президент також подякував колишньому міністру транспорту Патріку Шнідеру. За словами Штайнмаєра, тому довелося виконувати "геркулесове завдання" з модернізації транспортної інфраструктури, зокрема ремонту аварійних мостів, доріг і автобанів. Президент наголосив, що така робота потребує часу та наполегливості.

Нагадаємо, уряд Мерца переживає кадрові зміни після того, як Єнс Шпан був змушений піти у відставку з посади голови фракції ХДС/ХСС через скандал, пов’язаний з тим, що він скористався послугами сурогатної матері у США.

Кадрові рішення Мерца викликали неоднозначну реакцію у його партії. А прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце вимагав якнайшвидше припинити кадрові дебати в ХДС/ХСС, щоб не зашкодити передвиборчій кампанії до місцевого парламенту.

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