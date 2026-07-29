Блок Мерца утвердил нового главу фракции в Бундестаге после скандальной отставки

Парламентская фракция блока ХДС/ХСС в Германии утвердила на специальном заседании своим новым руководителем Торстена Фрая, близкого соратника федерального канцлера Фридриха Мерца и бывшего главу канцелярии федерального канцлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

За кандидатуру Фрая проголосовали 91,9% присутствующих: из 185 отданных голосов 170 были в его поддержку.

Результаты голосования ожидались с особым вниманием. По традиции, руководители фракции ХДС/ХСС при первом избрании обычно получают более 90% голосов, если речь идет о выборах без альтернативных кандидатов. Более низкий результат считался бы ощутимым политическим ударом по новому руководителю.

52-летний Фрай уже после выборов в Бундестаг в прошлом году рассматривался как кандидат на пост председателя фракции ХДС/ХСС, но затем Мерц предложил ему возглавить канцелярию канцлера. На этой должности Фрай регулярно подвергался критике: как члены правящей коалиции, так и федеральные земли обвиняли его в недостаточной координации сотрудничества, хотя ситуация в последние месяцы улучшилась.

Теперь Фрай возвращается в привычную среду. Юрист является депутатом Бундестага с 2013 года, где в 2021 году стал парламентским секретарём под руководством председателя фракции и лидера оппозиции Мерца. Фрай хорошо знаком с работой фракции и в то же время считается доверенным лицом Мерца.

Однако на новой должности он также должен оправдать ожидания депутатов от ХДС и ХСС, которые считают, что фракция должна быть уверенным центром власти наряду с канцелярией. Они ожидают от Фрая, что, несмотря на всю лояльность, он сможет четко отстаивать свою позицию перед канцлером.

Напомним, предшественник Фрая на этом посту Йенс Шпан 18 июля решил уйти в отставку на фоне давления из-за решения завести ребенка с помощью суррогатной матери.

Отставка Шпана запустила процесс частичной перезагрузки правительства Германии.

Ранее в среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил трех новых министров от Христианско-демократического союза после кадровых перестановок в правительстве канцлера Фридриха Мерца.

Подробнее об этом читайте в статье: "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве вызвали кризис в Германии.