В Польше двое мужчин оскорбляли украинца в поезде, пассажиры выгнали их

В сети появилось видео, на котором видно, как в поезде недалеко от Варшавы двое мужчин приставали к украинцу – после вмешательства кондуктора и других пассажиров агрессоров выгнали из вагона, а полиция позже выписала им штраф.

Об этом сообщило издание Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

На видео видно, как двое мужчин в поезде оскорбляют одного из пассажиров. Один из них вел себя более агрессивно и кричал громче всех, требуя от украинца выйти из поезда. На видео слышен голос женщины, которая на украинском языке говорит "не выходи". По сообщениям интернет-пользователей, мужчины якобы также выкрикивали ксенофобские лозунги, направленные против украинцев и белорусов.

Проводник пытался отделить более агрессивного мужчину от объекта его агрессивных нападок. В какой-то момент агрессор попытался подойти к пассажиру, который их снимал. Однако его остановили другие люди. Началась потасовка, и один из пассажиров, когда открылись двери, вытолкнул агрессора из поезда. Второго мужчину вытолкнули вслед за ним.

Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn.



Agresorzy obrażali jednego z pasażerów oraz wykrzykiwali ksenofobiczne hasła wymierzone w Ukraińców i Białorusinów.



Kiedy kierowca zatrzymał pojazd, aby interweniować, jeden go uderzył.… pic.twitter.com/gXfTsO3n7U – Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱 (@WypartowiczBa) July 29, 2026

Как рассказала изданию Анета Насиловска из управления полиции в Воломине, инцидент произошёл в поезде по маршруту Варшава – Тлущ возле станции Кобылка-Оссув.

"Двое мужчин, одному 20 лет, второму – 22, начали приставать к парню, который, как выяснилось, был 16-летним гражданином Украины. Позже этот парень рассказал, что, собственно, сам до конца не знает, по какой именно причине они к нему пристали", – сказала полицейская.

Кондуктор, по её словам, в конце концов приказал им покинуть поезд. "Там началась потасовка, и кондуктора, который находился рядом с ними, отбросило рикошетом", – описывает она.

Правоохранители провели процедуры в отношении агрессивных мужчин.

"Мать (украинского) парня ничего не требовала. Она не заявила, что имело место нарушение на почве национальной ненависти. Мужчин оштрафовали за нарушение общественного порядка в общественном месте", – добавила полицейская.

Как подчеркивает полицейская, мужчин проверили на наличие алкоголя в организме. Они были трезвы. На наличие других веществ их не проверяли. Им предстоит уплатить штраф по 500 злотых.

Полиция отмечает, что не получила ни одного заявления относительно ксенофобских лозунгов, которые, по сообщениям в сети, якобы выкрикивали нападавшие.

Накануне управление полиции в Кракове возбудило уголовное дело по факту угроз и дискриминации по национальному признаку после инцидента в Малопольском воеводстве, где сотрудник польской компании грубо оскорблял украинских работников.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу".