В НАТО говорят, что встреча Драпатого с командующим объединенных сил в Европе – "вопрос времени"

Встреча нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого с верховным главнокомандующим Вооруженными Силами НАТО в Европе и Вооруженными Силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем – вопрос времени, поскольку в НАТО уделяют большое внимание обороне Украины.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными Силами НАТО в Европе.

"В Вашингтоне и Европе сейчас уделяется большое внимание обороне Украины и прекращению бессмысленных убийств. Хотя я не могу анонсировать никаких конкретных встреч, это лишь вопрос времени, когда они встретятся лицом к лицу", – заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

Он рассказал о недавнем телефонном разговоре Гринкевича с Драпатым.

"Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами НАТО в Европе (SACEUR) провел этот разговор по пути в Вашингтон, округ Колумбия, где его ждут важные встречи с представителями администрации США, оборонных ведомств и Конгресса", – уточнил представитель НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Вооруженными Силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Напомним, ранее в НАТО, комментируя назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ, подчеркнули, что стратегия поддержки Украины со стороны Альянса остается четкой и непоколебимой.

Также стоит отметить, что еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, комментируя отставку Михаила Федорова, заметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.