В Польше заявили, что Украина снова "заинтересована" в польских МиГах

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинская сторона якобы вновь выразила заинтересованность в получении польских самолетов МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии.

Как пишет "Европейская правда", заявление чиновника цитирует WP Wiadomości.

Глава Минобороны Польши сообщил, что в Варшаву поступило письмо от украинской стороны, в котором она выражает заинтересованность в дальнейших переговорах о получении истребителей МиГ-29.

По словам министра, Польша запросила больше "конкретики" у коллег из Украины.

"Мы ждем того, что меня очень интересует, а именно варианта "МиГи в обмен на беспилотники". После этих жестких заявлений с нашей стороны от украинской стороны поступило письмо, в котором отмечалось, что они по-прежнему заинтересованы. Мы сказали: дайте нам конкретику. Она появляется", – сказал польский чиновник.

Косиняк-Камыш отметил, что определенное сотрудничество в сфере обучения "уже началось", но сам обмен еще не состоялся.

Он отметил, что предложение "остается на столе переговоров" и продвинулось дальше, чем месяц назад, но до сих пор не согласовано окончательно.

Накануне министр обороны Польши заявил, что Болгария хотела бы купить польские самолеты МиГ-29, в которых заинтересована Украина, но Варшава все еще не отказывается от попыток договориться с Киевом.

В конце июня Косиняк-Камыш говорил, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш говорил, что достичь соглашения по этому вопросу реально.