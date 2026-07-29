У Навроцкого ответили Туску, призвавшему не молчать о насилии против украинцев

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич отреагировал на призыв премьер-министра Дональда Туска, потребовавшего от Кароля Навроцкого отреагировать на жестокое нападение на украинскую пару во Вроцлаве.

Об этом Лешкевич заявил в комментарии Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь президента Навроцкого заявил, что именно премьер-министр и подчиненные ему министры располагают инструментами, позволяющими противодействовать насилию и преследовать его виновников.

"За безопасность на польских улицах отвечают премьер-министр Дональд Туск и его министры: Кервиньский, Семоняк и Журек. Поэтому премьер-министр должен признать свою ошибку, ведь именно во время его правления на польских улицах становится всё опаснее", – прокомментировал Лешкевич.

Как он подчеркнул, глава государства придерживается позиции, что на все случаи агрессии следует решительно реагировать, независимо от национальности пострадавших.

"Именно у правительства есть все инструменты для борьбы с патологиями, физической или словесной агрессией, которая наблюдается в последнее время. Президент ожидает от премьер-министра, чтобы тот наконец взялся за дело, заставил своих министров работать", – заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что правоохранительные органы должны преследовать лиц, совершающих насилие "будь то в отношении украинцев, представителей других национальностей или, прежде всего, в отношении поляков".

"Любая форма агрессии заслуживает осуждения, любую агрессию, будь то физическую или словесную, следует наказывать. Виновных в жестоких избиениях или словесной агрессии следует оперативно задерживать и привлекать к ответственности. Вместо политических высказываний и политических игр, которыми занимается господин Дональд Туск, премьер-министру и его министрам стоит просто сосредоточиться на тяжелой повседневной работе", – сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что президент не намерен отвечать на каждое заявление главы правительства.

"Президент не призван реагировать на каждую политическую провокацию премьер-министра, ведь премьер-министр использует любую ситуацию, чтобы атаковать президента", – сказал он.

Во вторник перед заседанием правительства Дональд Туск обратился к Каролю Навроцкому с просьбой высказаться по поводу нападения на украинскую пару во Вроцлаве.

Аналогичный призыв он адресовал Ярославу Качиньскому, призвав лидера партии "Право и справедливость" "прекратить призывать к созданию боевых группировок".

В среду вроцлавский суд вынес решение о трехмесячном содержании под стражей 45-летнего Адама С. и 27-летнего Томаша М. по подозрению в участии в жестоком избиении пары граждан Украины.