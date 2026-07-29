Трамп прокомментировал неожиданную атаку Ирана на американских военных

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом на попытку Тегерана нанести ракетный удар по американским войскам в Иордании в ночь на 29 июля.

Об этом он заявил в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что у американских войск было всего несколько минут, чтобы отреагировать на неожиданную иранскую атаку, и они сбили ракеты, прежде чем те достигли своих целей.

Президент США, использовав нецензурную лексику, пообещал нанести ответные удары.

"Мы их чертовски побьем… Мы будем их жестко бить. Им достанется", – заявил Трамп.

29 июля американские военные заявили, что Иран пытался нанести внезапный удар по войскам США, дислоцированным на Ближнем Востоке. После этого Центральное командование Вооруженных сил США и Вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли "точные удары в Ираке по террористам, связанным с Ираном".

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс.

СМИ отмечали, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.