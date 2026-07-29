Премьер-министр Молдовы заявил, что в стране "слишком много выходных"

Премьер-министр нового правительства Молдовы Василе Тофан заявил, что в настоящее время в стране слишком много официальных выходных дней и эту ситуацию следовало бы изменить.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время заседания правительства.

Тофан высказал мнение, что количество официальных выходных дней в Молдове чрезмерно и текущий "праздничный календарь" следует пересмотреть.

"Жду, когда кто-то выступит с инициативой и предложит пересмотр выходных дней – хотя и понимаю, что это шаг на "тонкий лед". Потому что у нас очень много выходных, на мой взгляд, больше, чем в других странах", – сказал он.

В то же время премьер не уточнил, будет ли инициировать конкретные шаги.

Правительство Василе Тофана приступило к работе 22 июля. Первый зарубежный визит нового премьера Молдовы состоится в Румынию.

Напомним, Дания с 2024 года отменила День великой молитвы как государственный праздник – ради увеличения финансирования обороны.