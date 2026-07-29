США ввели санкции против Ирана из-за взимания платы за проход через Ормузский пролив

29 июля Соединенные Штаты ввели санкции против двух иранских компаний, взимающих плату с коммерческих судов за безопасный проход через Ормузский пролив, а также против нескольких танкеров "теневого флота" Ирана.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает "Европейская правда".

Министерство финансов США в среду объявило о санкциях против страховых компаний Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority, которые, по данным ведомства, обязывают коммерческие суда приобретать обязательную морскую "страховку" для транзита через Ормузский пролив.

Как отметили в Минфине, эта страховка покрывает риски, большинство из которых создает сам Иран, такие как захват судов, и направлена на получение доходов для финансирования террора и коррупции режима в Тегеране.

"Соединенные Штаты не позволят Ирану держать мировую торговлю в заложниках или использовать международное судоходство для финансирования терроризма, агрессии и репрессий Корпуса стражей Исламской революции", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

США последовательно заявляют, что коммерческое судоходство через Ормузский пролив должно быть бесплатным и что Иран не имеет права взимать пошлины или плату за безопасный проход по одному из важнейших международных водных путей мира.

США также внесли в санкционный список еще восемь танкеров "теневого флота" Ирана.

Напомним, 29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом на попытку Тегерана нанести ракетный удар по американским войскам в Иордании.

29 июля американские военные заявили, что Иран пытался нанести внезапный удар по войскам США, дислоцированным на Ближнем Востоке. После этого Центральное командование Вооружённых сил США и Вооружённые силы Саудовской Аравии нанесли "точные удары в Ираке по террористам, связанным с Ираном".

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.