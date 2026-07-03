В МИД Польши рассказали, о чем будут говорить Сибига и Сикорский в Варшаве

В Министерстве иностранных дел Польши подтвердили встречу в пятницу между Андреем Сибигой и Радославом Сикорским, а также рассказали о темах, которые будут обсуждать министры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству PAP рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мачей Вевюр.

Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут затронуты в ходе этой встречи, пресс-секретарь МИД сообщил, что среди тем переговоров министров иностранных дел Польши и Украины будут "отношения между двумя странами, а также ситуация на фронте: как в настоящее время развивается агрессия России и как защищается Украина".

Ранее агентство PAP неофициально узнало, что украинская сторона добивается встречи с польской стороной, но, как отмечали дипломатические источники, о включении в украинский Национальный пантеон Марка Безручко – генерала армии Украинской Народной Республики – прямо не говорилось.

Визит Сибиги в Варшаву проходит на фоне обострения украинско-польских отношений после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за спора вокруг украинского воинского подразделения, названного в честь героев УПА.

Ранее СМИ сообщили, что Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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