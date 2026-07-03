Суд у Польщі визнав недійсною заборону на феєрверки у Кракові

Воєводський адміністративний суд скасував заборону на використання феєрверків на території польського Кракова.

Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда".

Норми, які мали обмежити використання піротехнічних засобів у місті, були скасовані після оскарження постанови головою Малопольського воєводства Кшиштофом Клечаром.

Він не приховує задоволення від рішення суду.

"Подаючи цю скаргу, я був переконаний, що ці норми були введені з порушеннями. Суд поділив цю думку. У цьому плані я відчуваю задоволення, оскільки й надалі вважаю, що запровадження цих положень міською радою Кракова, з одного боку, виходило за межі повноважень міської ради, а з іншого – запроваджувало норму, яку було абсолютно неможливо виконати. Суд поділив цю позицію", – підкреслив Кшиштоф Клечар.

Воєвода також додав, що, на його думку, заборона порушувала свободу господарської діяльності та завдавала шкоди піротехнічній галузі.

Рішення суду викликало неоднозначну реакцію. Представники піротехнічної галузі можуть говорити про успіх, однак захисники тварин не приховують розчарування.

"Як бачимо, гроші перемогли, продавці феєрверків тріумфують, а тварини й надалі страждатимуть", – заявила Йоанна Репель із Краківського товариства захисту тварин.

Тим часом у польському парламенті триває робота над законопроєктом, який має врегулювати використання феєрверків у всій країні.

До моменту прийняття нових положень у Кракові місцева заборона на використання піротехнічних засобів вже не діє. Рішення про можливе подання касаційної скарги міською радою буде ухвалено після отримання та аналізу обґрунтування судового рішення.

Повідомляли, що у Нідерландах виділять 100 млн євро на виплати компенсацій бізнесу галузі у зв’язку із забороною феєрверків на наступне святкування Нового року.

У Фінляндії на початку 2026 року за лічені дні зібрали підписи для громадського законопроєкту про заборону феєрверків.

У Німеччині петиція за заборону феєрверків зібрала понад 3 мільйони підписів.