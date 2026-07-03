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Суд в Польше признал недействительным запрет фейерверков в Кракове

Новости — Пятница, 3 июля 2026, 11:43 — Ирина Кутелева

Воеводский административный суд отменил запрет на использование фейерверков на территории польского Кракова.

Об этом сообщает RMF FM, как передает "Европейская правда".

Нормы, которые должны были ограничить использование пиротехнических средств в городе, были отменены после обжалования постановления главой Малопольского воеводства Кшиштофом Клечаром.

Он не скрывает удовлетворения от решения суда.

"Подавая эту жалобу, я был убежден, что эти нормы были введены с нарушениями. Суд разделил это мнение. В этом плане я испытываю удовлетворение, поскольку по-прежнему считаю, что введение этих положений Городским советом Кракова, с одной стороны, выходило за рамки полномочий городского совета, а с другой – вводило норму, которую было абсолютно невозможно выполнить. Суд разделил эту позицию", – подчеркнул Кшиштоф Клечар.

Воевода также добавил, что, по его мнению, запрет нарушал свободу хозяйственной деятельности и наносил ущерб пиротехнической отрасли.

Решение суда вызвало неоднозначную реакцию. Представители пиротехнической отрасли могут говорить об успехе, однако защитники животных не скрывают разочарования.

"Как видим, деньги победили, продавцы фейерверков торжествуют, а животные и дальше будут страдать", – заявила Йоанна Репель из Краковского общества защиты животных.

Между тем в польском парламенте продолжается работа над законопроектом, который должен урегулировать вопрос использования фейерверков по всей стране.

До момента принятия новых положений в Кракове местный запрет на использование пиротехнических средств уже не действует. Решение о возможной подаче кассационной жалобы городским советом будет принято после получения и анализа обоснования судебного решения.

Сообщалось, что в Нидерландах выделят 100 млн евро на выплату компенсаций предприятиям отрасли в связи с запретом фейерверков на следующее празднование Нового года.

В Финляндии в начале 2026 года за считанные дни собрали подписи за общественный законопроект о запрете фейерверков.

В Германии петиция за запрет фейерверков собрала более 3 миллионов подписей.

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