Суд в Польше признал недействительным запрет фейерверков в Кракове

Воеводский административный суд отменил запрет на использование фейерверков на территории польского Кракова.

Об этом сообщает RMF FM, как передает "Европейская правда".

Нормы, которые должны были ограничить использование пиротехнических средств в городе, были отменены после обжалования постановления главой Малопольского воеводства Кшиштофом Клечаром.

Он не скрывает удовлетворения от решения суда.

"Подавая эту жалобу, я был убежден, что эти нормы были введены с нарушениями. Суд разделил это мнение. В этом плане я испытываю удовлетворение, поскольку по-прежнему считаю, что введение этих положений Городским советом Кракова, с одной стороны, выходило за рамки полномочий городского совета, а с другой – вводило норму, которую было абсолютно невозможно выполнить. Суд разделил эту позицию", – подчеркнул Кшиштоф Клечар.

Воевода также добавил, что, по его мнению, запрет нарушал свободу хозяйственной деятельности и наносил ущерб пиротехнической отрасли.

Решение суда вызвало неоднозначную реакцию. Представители пиротехнической отрасли могут говорить об успехе, однако защитники животных не скрывают разочарования.

"Как видим, деньги победили, продавцы фейерверков торжествуют, а животные и дальше будут страдать", – заявила Йоанна Репель из Краковского общества защиты животных.

Между тем в польском парламенте продолжается работа над законопроектом, который должен урегулировать вопрос использования фейерверков по всей стране.

До момента принятия новых положений в Кракове местный запрет на использование пиротехнических средств уже не действует. Решение о возможной подаче кассационной жалобы городским советом будет принято после получения и анализа обоснования судебного решения.

Сообщалось, что в Нидерландах выделят 100 млн евро на выплату компенсаций предприятиям отрасли в связи с запретом фейерверков на следующее празднование Нового года.

В Финляндии в начале 2026 года за считанные дни собрали подписи за общественный законопроект о запрете фейерверков.

В Германии петиция за запрет фейерверков собрала более 3 миллионов подписей.