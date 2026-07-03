Під час червневої спеки кількість смертей у Бельгії зросла на 39%
У Бельгії з 18 по 29 червня було зареєстровано на 39% більше смертей, ніж очікувалося, на тлі хвилі спеки, яка охопила значну частину Західної Європи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
Згідно з попередніми даними Міністерства охорони здоров’я Бельгії, за цей період було зафіксовано 1222 випадки надмірної смертності, при цьому понад половина померлих були віком 85 років і старше.
"Такий рівень надмірної смертності під час спеки в нашій країні є безпрецедентним", – йдеться в заяві міністерства.
Ці дані з’явилися на тлі повідомлення агентства Santé publique France про збільшення кількості смертей у Франції на 29,1% у період з 22 по 28 червня порівняно з попереднім тижнем.
У п’ятницю агентство повідомило, що це відповідає 2025 додатковим випадкам смерті за вказаний період.
У деяких районах Європи минулого тижня температура перевищила 40°C, що призвело до сплеску викликів швидкої допомоги та додаткового навантаження на лікарні.
Найближчими днями спека, схоже, повернеться на континент: в окремих районах Франції на початку наступного тижня температура може сягати середини діапазону 30°C.
У Бельгії очікується трохи прохолодніша погода: у неділю та понеділок прогнозується максимум 26°C та 27°C відповідно.
В Іспанії з хвилею спеки пов’язують близько 1000 смертей.
Як повідомляли, французькі лікарні терміново перелаштовують роботу перед новою хвилею спеки.