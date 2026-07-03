Во время июньской жары число смертей в Бельгии выросло на 39%

В Бельгии с 18 по 29 июня было зарегистрировано на 39% больше смертей, чем ожидалось, на фоне волны жары, охватившей значительную часть Западной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Согласно предварительным данным Министерства здравоохранения Бельгии, за этот период было зафиксировано 1222 случая чрезмерной смертности, при этом более половины умерших были в возрасте 85 лет и старше.

"Такой уровень чрезмерной смертности во время жары в нашей стране является беспрецедентным", – говорится в заявлении министерства.

Эти данные появились на фоне сообщения агентства Santé publique France об увеличении числа смертей во Франции на 29,1 % в период с 22 по 28 июня по сравнению с предыдущей неделей.

В пятницу агентство сообщило, что это соответствует 2025 дополнительным случаям смерти за указанный период.

В некоторых районах Европы на прошлой неделе температура превысила 40°C, что привело к всплеску вызовов скорой помощи и дополнительной нагрузке на больницы.

В ближайшие дни жара, похоже, вернется на континент: в отдельных районах Франции в начале следующей недели температура может достигать середины диапазона 30°C.

В Бельгии ожидается немного более прохладная погода: в воскресенье и понедельник прогнозируется максимум 26°C и 27°C соответственно.

В Испании с волной жары связывают около 1000 смертей.

Как сообщалось, французские больницы срочно перестраивают работу перед новой волной жары.