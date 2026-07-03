В Естонії пропонують військового як кандидата на посаду президента

В Естонії культурні діячі та підприємці запропонували кандидатуру Ріхо Юхтегі, колишнього командувача Кайтселійту – найбільшої добровольчої оборонної організації країни, як можливого кандидата на посаду президента.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Вони пояснюють свій вибір тим, що Юхтегі завжди був популярним командиром, і їм подобається його почуття гумору та простота у спілкуванні.

"Зараз Естонії потрібен президент, який був би не найнижчим спільним знаменником партійних домовленостей, а чесним, прямим і досвідченим лідером, чиє слово має вагу, якого слухають і якому довіряють. Нам потрібен глава держави, який вміє називати речі своїми іменами", – йдеться в заяві.

Сам Юхтегі підтвердив, що готовий стати кандидатом на посаду президента.

"Так, звичайно. Зараз для Естонії настали непрості часи, і кожен громадянин республіки має бути готовий тим чи іншим чином сприяти покращенню ситуації", – відповів Ріхо Юхтегі на запитання, чи готовий він балотуватися на посаду президента.

За його словами, не можна сказати, що він завжди мріяв стати президентом.

"Але оскільки до мене зверталися різні люди з такою пропозицією, а я вже 35 років служу державі, то готовий продовжити цю службу. Зараз це скоріше як новий виклик", – сказав він.

Варто зазначити, що президента в Естонії обирає парламент.

Раніше чинний президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас також говорила, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.

Як відомо, спікер парламенту Естонії (Рійгікогу) Лаурі Хуссар за пропозицією президента Алара Каріса скликає 2 вересня позачергову сесію для виборів нового президента Естонії.