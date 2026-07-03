В Эстонии предлагают военного кандидатом на пост президента

В Эстонии деятели культуры и предприниматели предложили кандидатуру Рихо Юхтеги, бывшего командующего "Кайтселийт" – крупнейшей добровольческой оборонной организацией страны, в качестве возможного кандидата на пост президента.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Они объясняют свой выбор тем, что Юхтеги всегда был популярным командиром, и им нравится его чувство юмора и простота в общении.

"Сейчас Эстонии нужен президент, который был бы не наименьшим общим знаменателем партийных договоренностей, а честным, прямым и опытным лидером, чье слово имеет вес, которого слушают и которому доверяют. Нам нужен глава государства, умеющий называть вещи своими именами", – говорится в заявлении.

Сам Юхтеги подтвердил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

"Да, конечно. Сейчас для Эстонии наступили непростые времена, и каждый гражданин республики должен быть готов тем или иным образом способствовать улучшению ситуации", – ответил Рихо Юхтеги на вопрос, готов ли он баллотироваться на пост президента.

По его словам, нельзя сказать, что он всегда мечтал стать президентом.

"Но поскольку ко мне обращались разные люди с таким предложением, а я уже 35 лет служу государству, то готов продолжить эту службу. Сейчас это скорее новый вызов", – сказал он.

Стоит отметить, что президента в Эстонии избирает парламент.

Ранее действующий президент Эстонии Алар Карис в своей речи на параде в честь Дня победы в освободительной войне 1919 года намекнул, что не будет баллотироваться на второй срок.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что не будет претендовать на пост президента Эстонии, поскольку считает, что не подходит для этой должности.

Как известно, спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Лаури Хуссар по предложению президента Алара Кариса созывает 2 сентября внеочередную сессию для выборов нового президента Эстонии.