Прем’єр Естонії: нездатність стримати Путіна обійдеться дорожче, ніж витрати на оборону

ЄС має докласти більше зусиль для фінансування власної безпеки та посилити підтримку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю Politico.

На думку Міхала, столиці країн-членів повинні більше турбуватися про ціну того, що не вдасться стримати Владіміра Путіна, оскільки "ціну вимірюють не лише оборонними бюджетами, а й втраченими життями, ослабленою безпекою, зруйнованою економікою та вартістю відновлення миру".

"Інвестувати в стримування сьогодні набагато дешевше, ніж платити за наслідки агресії завтра", – сказав він.

"Підтримка України вже зараз підвищує безпеку Європи", – продовжив він, додавши, що "Європа, в якій Росія досягне своїх цілей, обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні в досягненні успіху сьогодні".

"Питання вже не в тому, чи повинна Європа робити більше для власної безпеки. Питання в тому, як швидко ми зможемо це реалізувати. Сильніша Європа означає сильніший НАТО", – додав прем'єр Естонії.

В ЄС триває дискусія щодо семирічного бюджету, який має набути чинності у 2028 році й розроблений з метою збільшення видатків на оборону та безпеку. Однак розбіжності між столицями щодо обсягу витрат в інших сферах можуть призвести до затримки укладення угоди.

Лідери ЄС розглядатимуть питання оборонних видатків та бюджету блоку щонайменше на трьох самітах до кінця цього року, зокрема на засіданні Європейської ради в листопаді, яке, як очікується, триватиме два дні й буде присвячене обговоренню спірних питань.

Естонія інвестує в оборону понад 5 відсотків ВВП і закликала інших союзників по НАТО зробити те саме якомога швидше. Усі вони, крім Іспанії, зобов’язалися досягти цього показника до 2035 року, і європейські країни прагнуть продемонструвати, що беруть на себе більшу відповідальність за оборону континенту напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом, який відбудеться наступного тижня в Анкарі.

"Послання з Анкари має бути чітким: Європа готова взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, водночас зберігаючи міцність трансатлантичного Альянсу. Міцніший європейський стовп робить НАТО сильнішим – і це йде на користь кожному союзнику", – зазначив Міхал.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявляв раніше, що наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

На саміті НАТО в Анкарі очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.