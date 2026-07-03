Премьер-министр Эстонии: неспособность сдержать Путина обойдется дороже, чем расходы на оборону

ЕС должен приложить больше усилий для финансирования собственной безопасности и усилить поддержку Украины.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Politico.

По мнению Михала, столицы стран-членов должны больше беспокоиться о цене того, что не удастся сдержать Владимира Путина, поскольку "цену измеряют не только оборонными бюджетами, но и потерянными жизнями, ослабленной безопасностью, разрушенной экономикой и стоимостью восстановления мира".

"Инвестировать в сдерживание сегодня гораздо дешевле, чем платить за последствия агрессии завтра", – сказал он.

"Поддержка Украины уже сейчас повышает безопасность Европы", – продолжил он, добавив, что "Европа, в которой Россия достигнет своих целей, обойдется гораздо дороже, чем помощь Украине в достижении успеха сегодня".

"Вопрос уже не в том, должна ли Европа делать больше для собственной безопасности. Вопрос в том, как быстро мы сможем это реализовать. Более сильная Европа означает более сильный НАТО", – добавил премьер Эстонии.

В ЕС продолжается дискуссия по поводу семилетнего бюджета, который должен вступить в силу в 2028 году и разработан с целью увеличения расходов на оборону и безопасность. Однако разногласия между столицами относительно объема расходов в других сферах могут привести к задержке заключения соглашения.

Лидеры ЕС будут рассматривать вопросы оборонных расходов и бюджета блока как минимум на трех саммитах до конца этого года, в частности на заседании Европейского совета в ноябре, которое, как ожидается, продлится два дня и будет посвящено обсуждению спорных вопросов.

Эстония инвестирует в оборону более 5 процентов ВВП и призвала других союзников по НАТО последовать её примеру как можно скорее. Все они, кроме Испании, обязались достичь этого показателя к 2035 году, и европейские страны стремятся продемонстрировать, что берут на себя большую ответственность за оборону континента в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

"Послание из Анкары должно быть чётким: Европа готова взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, при этом сохраняя прочность трансатлантического Альянса. Более прочный европейский столп делает НАТО сильнее – и это идет на пользу каждому союзнику", – отметил Михал.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял, что на следующей неделе на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны её европейских партнёров.

На саммите НАТО в Анкаре ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас готовятся.