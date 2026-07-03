ЄС 8 липня вирішить, чи просуватися з відкриттям 6-го кластера для України

У середу, 8 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) проголосує за затвердження результату скринінгу кластера 6 "Зовнішні відносини" у перемовинах про вступ до Євросоюзу України та Молдови з тим, щоб розпочати процедуру його відкриття.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

Посли ЄС вирішать, чи починати процедуру відкриття кластера 6 для України та Молдови, на засіданні Coreper 8 липня.

"Сьогодні (3 липня. – "ЄП") під час засідання робочої групи з питань розширення ЄС COELA представник Угорщини дав згоду на затвердження результатів скринінгу одного з перемовних кластерів – кластера 6 "Зовнішні відносини". Тепер це рішення має бути затверджене на найближчому засіданні послів Coreper", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Результати скринінгу були схвалені як для України, так і для Молдови.

Інший співрозмовник нагадав, що наступне засідання Coreper, у тій частині, яка має затверджувати процедури щодо відкриття перемовних кластерів, заплановане на середу, 8 липня.

"Якщо результати скринінгу кластера 6 будуть затверджені одноголосно дипломатами 27 держав ЄС, Ірландське головування від імені Ради ЄС надішле Україні листа з проханням передати перемовну позицію по цьому кластеру – що стане формальним початком переговорів про його відкриття", – пояснив він.

Якщо на наступних етапах блокування процесу не буде, то кластер 6 для України та Молдови можуть відкрити на полях засідання Ради ЄС з загальних питань в Брюсселі 14 липня.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не блокуватимуть відкриття всіх кластерів найближчим часом.

Тим не менш, у ЄС неофіційно висловлювали сумнів щодо можливості відкрити всі кластери для України та Молдови до літньої перерви.