8 июля ЕС примет решение о целесообразности открытия 6-го кластера для Украины

В среду, 8 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) проголосует за утверждение результатов скрининга кластера 6 "Внешние отношения" в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз с целью начала процедуры его открытия.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Послы ЕС примут решение о том, начинать ли процедуру открытия кластера 6 для Украины и Молдовы, на заседании Coreper 8 июля.

"Сегодня (3 июля. – "ЕП") во время заседания рабочей группы по вопросам расширения ЕС COELA представитель Венгрии дал согласие на утверждение результатов скрининга одного из переговорных кластеров – кластера 6 "Внешние отношения". Теперь это решение должно быть утверждено на ближайшем заседании послов Coreper", – рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".

Результаты скрининга были одобрены как для Украины, так и для Молдовы.

Другой собеседник напомнил, что следующее заседание Coreper, в той части, которая должна утвердить процедуры, связанные с открытием переговорных кластеров, запланировано на среду, 8 июля.

"Если результаты скрининга кластера 6 будут одобрены единогласно дипломатами 27 государств ЕС, ирландское председательство от имени Совета ЕС направит Украине письмо с просьбой представить переговорную позицию по этому кластеру – что станет формальным началом переговоров о его открытии", – пояснил он.

Если на последующих этапах блокировки процесса не будет, то кластер 6 для Украины и Молдовы могут открыть в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 14 июля.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия в одностороннем порядке заблокировала утверждение результатов скрининга кластеров 2–6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Польша и Венгрия не будут блокировать открытие всех кластеров в ближайшее время.

Тем не менее, в ЕС неофициально высказывали сомнения относительно возможности открыть все кластеры для Украины и Молдовы до летних каникул.