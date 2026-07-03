Мерц відреагував на звинувачення Трампа щодо недостатніх оборонних видатків

Німецький канцлер Фрідріх Мерц відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який назвав зусилля Німеччини з нарощення оборонних витрат "сміховинними".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Питання оборонних витрат набуло великого значення, оскільки лідери НАТО готуються зібратися наступного тижня в Анкарі, де європейці прагнуть відкласти в бік суперечки з Трампом і продемонструвати йому, що вони нарощують зусилля для захисту континенту. Цього тижня президент США скористався соцмережею Truth Social, щоб гостро розкритикувати показники оборонних витрат союзників по НАТО.

"Сміховинно для США продовжувати йти цим одностороннім шляхом, коли відносини не є взаємними", – йшлося в одному з його дописів. В іншому він зазначив, що витрати Німеччини у період 2014–2025 років були "значно нижчими", ніж у США чи інших союзників по НАТО, і додав: "Сміховинно!".

Канцлер Мерц заявив, що Німеччина подвоїть свій оборонний бюджет протягом чотирьох років. "Це найбільші зусилля, яких ми коли-небудь докладали для зміцнення нашої обороноздатності. У цьому плані у нас немає причин ні перед чим соромитися", – заявив Мерц журналістам.

"Ми заявимо про це з усією належною скромністю, і ми робимо це як найбільша держава-член Європейського Союзу, яка несе відповідальність у межах Європи", – додав він.

Минулого року в Гаазі лідери НАТО погодилися до 2035 року витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні статті, такі як озброєння та війська, порівняно з попередньою ціллю у 2%.

"Ми також дуже серйозно ставимося до російської загрози і озброюємося проти неї. Ми досягнемо встановленого в Гаазі цільового показника у 3,5% вже у 2029 році, задовго до узгодженого терміну", – сказав Мерц під час зустрічі з лідерами країн Балтії в Берліні.

Минулі 12 місяців серйозно випробували Альянс на міцність: Трамп погрожував відібрати Гренландію у Данії, а потім розпочав війну проти Ірану, не порадившись із європейськими союзниками.

Ця війна також похитнула особисті відносини між президентом США і європейськими лідерами, зокрема Мерцом, який заявив, що Іран принижує США.

Нещодавно Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні.