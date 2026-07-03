Мерц отреагировал на обвинения Трампа в недостаточных оборонных расходах

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал усилия Германии по увеличению оборонных расходов "смехотворными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Вопрос оборонных расходов приобрел большое значение, поскольку лидеры НАТО готовятся собраться на следующей неделе в Анкаре, где европейцы стремятся отложить в сторону споры с Трампом и продемонстрировать ему, что они наращивают усилия по защите континента. На этой неделе президент США воспользовался социальной сетью Truth Social, чтобы резко раскритиковать показатели оборонных расходов союзников по НАТО.

"Смешно для США продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимными", – говорилось в одном из его постов. В другом он отметил, что расходы Германии в период 2014–2025 годов были "значительно ниже", чем у США или других союзников по НАТО, и добавил: "Смешно!".

Канцлер Мерц заявил, что Германия удвоит свой оборонный бюджет в течение четырёх лет. "Это самые большие усилия, которые мы когда-либо прилагали для укрепления нашей обороноспособности. В этом плане у нас нет причин ни перед чем стыдиться", – заявил Мерц журналистам.

"Мы заявим об этом со всей должной скромностью, и мы делаем это как крупнейшее государство-член Европейского Союза, несущее ответственность в рамках Европы", – добавил он.

В прошлом году в Гааге лидеры НАТО договорились к 2035 году тратить 3,5% ВВП на основные статьи оборонных расходов, такие как вооружение и войска, по сравнению с прежней целью в 2%.

"Мы также очень серьезно относимся к российской угрозе и вооружаемся против нее. Мы достигнем установленного в Гааге целевого показателя в 3,5% уже в 2029 году, задолго до согласованного срока", – сказал Мерц во время встречи с лидерами стран Балтии в Берлине.

Прошедшие 12 месяцев серьезно испытали Альянс на прочность: Трамп угрожал отобрать Гренландию у Дании, а затем начал войну против Ирана, не посоветовавшись с европейскими союзниками.

Эта война также подорвала личные отношения между президентом США и европейскими лидерами, в частности Мерцем, который заявил, что Иран унижает США.

Недавно Мерц выразил оптимизм по поводу того, что, по его мнению, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп достигли общей позиции относительно войны в Украине.