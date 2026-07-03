Болгарія не підтримає 21-й пакет санкцій ЄС, якщо з нього не приберуть два імені

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав умови підтримки 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це він говорив під час серії запитань і відповідей у болгарському парламенті у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNR News.

Софія виступить проти запропонованого Європейським Союзом 21-го пакету санкцій проти Росії, якщо з переліку не будуть виключені патріарх РПЦ Кирил та співзасновник компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіт Алекперов, заявив Радев.

Він обґрунтував цей крок необхідністю захисту енергетичних інтересів Болгарії.

На запитання про можливість введення санкцій проти російського патріарха Кирила Румен Радев відповів, що його не цікавить сама особа, але зазначив, що патріарх Кирил є главою Російської православної церкви.

Як повідомлялося, Італія приєдналася до Болгарії у висловленні занепокоєння щодо планів введення санкцій проти патріарха РПЦ Кирила.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

За інформацією "ЄвроПравди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.