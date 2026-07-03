Болгария не поддержит 21-й пакет санкций ЕС, если из него не будут исключены два имени

Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал условия поддержки 21-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом он заявил в ходе сессии вопросов и ответов в болгарском парламенте в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR News.

София выступит против предложенного Европейским союзом 21-го пакета санкций против России, если из списка не будут исключены патриарх РПЦ Кирилл и соучредитель компании "Лукойл" в Болгарии Вагит Алекперов, заявил Радев.

Он обосновал этот шаг необходимостью защиты энергетических интересов Болгарии.

На вопрос о возможности введения санкций против российского патриарха Кирилла Румен Радев ответил, что его не интересует сама личность, но отметил, что патриарх Кирилл является главой Русской православной церкви.

Как сообщалось, Италия присоединилась к Болгарии в выражении обеспокоенности по поводу планов введения санкций против патриарха РПЦ Кирилла.

Как сообщала "Европейская правда", в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

По информации "ЕвроПравды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.