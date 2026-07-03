Эстония поможет Молдове закупить более 100 тактических бронемашин за счет средств ЕС

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии в качестве исполнителя программы Европейского фонда мира заключил договор с молдовским Министерством обороны и канадской оборонной компанией Roshel о закупке тактических бронетранспортеров для Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Бронемашины будут закуплены для Молдовы при поддержке ЕС в рамках пакета помощи из Европейского фонда мира. Общая стоимость проекта превышает 50 миллионов евро, и он полностью финансируется за счет средств фонда.

Завершение поставок транспортных средств запланировано на май 2027 года.

"Мы благодарны за то, что как исполнитель закупки имеем возможность в таком значительном объеме внести свой вклад знаниями и опытом в укрепление международной безопасности, а также тем самым повысить свой потенциал в сфере закупок", – сказал генеральный директор RKIK Эльмар Вахер.

Вахер отметил, что это один из крупнейших проектов внешней помощи Молдове, который существенно повысит военный оборонный потенциал этой страны и выведет мобильность и боеспособность ее Сил обороны на совершенно новый уровень.

С 2022 года RKIK при поддержке Европейского фонда мира закупает для Молдовы разнообразное военное снаряжение. С помощью этих средств страна смогла укрепить свою логистику, мобильность, системы управления и контроля, а также системы связи и наблюдения.

Напомним, весной прошлого года ЕС утвердил 20 млн евро на противовоздушную оборону Молдовы.

А Европейский банк реконструкции и развития решил выделить Молдове дополнительные 150 миллионов евро на модернизацию стратегически важных дорог.